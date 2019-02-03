Появилось видео с места жуткого ДТП, в котором погибли четверо взрослых и трое детей

В сети публиковано видео с места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли семь человек (четверо взрослых и трое детей).

По информации медиков, в настоящее время в больницах находятся 35 человек (из них 27 детей). В этой ситуации есть один положительный момент – к счастью, тяжелых больных нет, жизни госпитализированных ничего не угрожает.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь человек (из них трое детей), произошло на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. По информации региональной ГИБДД, водитель автобуса, который вез из Липецка в Калугу группу детей на музыкальный конкурс, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автобус опрокинулся.