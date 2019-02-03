Попытка реанимации рэпера Децла попала на видео

В сеть выложили видео, на котором запечатлена попытка сотрудников скорой помощи спасти рэпера Кирилла Толмацкого (творческий псевдоним Децл).

Увы, реанимационные действия не смогли запустить сердце артиста.

Кумир молодежи начала XXI века мер после концерта в Ижевске. В настоящее время точная причина смерти пока не известна. Также пока не ясно, где пройдет церемония прощания, и где будет похоронен рэпер.

Один из самых эпатажных российских музыкантов – Сергей Шнуров – написал стихотворение на смерть Децла.