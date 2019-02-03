Беларусь подтвердила свое участие в операции «Нелегал-2019»

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В ОДКБ согласован план операции «Нелегал-2019», сообщает пресс-служба организации.

На заседании международного штаба региональной операции ОДКБ «Нелегал», которое прошло 31 января в секретариате организации, приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский, делегации всех государств — членов ОДКБ, а также наблюдатели от Антитеррористического центра СНГ, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, координационной службы Совета командующих пограничными войсками.

Отмечено, что «проведение операции «Нелегал» способствовало стабилизации миграционной ситуации на территории государств — членов ОДКБ, пресечению каналов незаконной миграции и иных противоправных деяний, связанных с миграционными процессами, а также укреплению коллективной безопасности в целом».

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В результате скоординированных действий компетентных органов государств ОДКБ в ходе операции «Нелегал-2018» выявлено свыше 143 тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено свыше 3,5 тысячи уголовных дел за организацию незаконной миграции, сообщила пресс-служба.

В ходе мероприятий 2018 года задержано 443 лица, находившихся в международном розыске, выявлено 399 подозрительных финансовых операций, произведенных иностранными гражданами, более чем на 2 млн долларов США. Кроме того, в ходе операции возбуждено 2.665 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 238 дел за незаконное пересечение государственной границы и 30 — за преступления экстремистской и террористической направленности.

По итогам заседания было принято решение представить согласованный план проведения операции «Нелегал-2019» на подпись исполняющему обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерию Семерикову и председателю Координационного совета руководителей компетентных органов государств — членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации Александру Горовому.
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Тэги: операция Нелегал ОДКБ

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