Ожидаются дожди и порывистый ветер

/ Общество
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В понедельник в Беларуси ожидается облачная погода, прогнозируют синоптики.

В основном по северо-западной части страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами сгустится туман. Во второй половине дня на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+6°С.

В столице вероятность осадков очень высока – синоптики пргнозируют мокрый снег. Утром местами туман. Вечером на отдельных участках дорог образуется гололедица.

В течение суток столбик покажет следующие значения:

  • утром 0..+1°С;
  • днем +1..+3°С;
  • вечером 0..-2°С.
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Тэги: погода

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