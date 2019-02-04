Ожидаются дожди и порывистый ветер

В понедельник в Беларуси ожидается облачная погода, прогнозируют синоптики.

В основном по северо-западной части страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Местами сгустится туман. Во второй половине дня на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+6°С.

В столице вероятность осадков очень высока – синоптики пргнозируют мокрый снег. Утром местами туман. Вечером на отдельных участках дорог образуется гололедица.

В течение суток столбик покажет следующие значения: