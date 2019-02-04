Соболенко поднялась на рекордное девятое место в рейтинге ВТА, Азаренко вернулась в топ-50

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на рекордное девятое место в одиночном рейтинге ВТА, который обновлен 4 февраля.

На минувшей неделе спортсменка дошла до полуфинала турнира серии «Премьер» в Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 тыс. долларов США. У Соболенко 3.565 очков (+80 по сравнению с предыдущим рейтингом), она опередила датчанку Каролин Возняцки (3.467, -99).

Восьмерка лучших выглядит так:

Наоми Осака (Япония; 7.030 очков, 0); Петра Квитова (Чехия; 6.290, -370); Симона Халеп (Румыния; 5.582, 0); Слоан Стивенс (США, 5.307, 0); Каролина Плишкова (Чехия; 5.100, 0); Ангелике Кёрбер (Германия; 4.965, 0); Элина Свитолина (Украина; 4.940, 0); Кики Бертенс (Нидерланды; 4.430, +415).

Александра Саснович осталась на 33-м месте (1.520 очков, 0), Виктория Азаренко — поднялась с 51-го на 48-е (1.062, +55). Бывшая первая ракетка мира вернулась в топ-50, где не была с 3 апреля 2017 года.

Вера Лапко переместилась 63-го на 60-е место (896, 0), повторив наивысшее достижение в карьере.

В парном рейтинге ВТА Лидия Морозова опустилась с 40-го на 41-е место, Лапко — с 92-го на 93-е, Соболенко — поднялась с 67-го на 66-е, Азаренко — с 263-го на 260-е, Саснович — осталась на 135-м (рекорд в карьере).