В Беларуси изменят аттестацию выпускников школ

В ближайшие год-два будут обсуждаться изменения в аттестации выпускников школ, сообщил 3 февраля в интервью каналу ОНТ министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

«Мы посмотрим на систему аттестации в средней школе, потому что это одна из форм загрузки учащихся. Допустим, 11-й класс, выпускники сдают четыре экзамена. При этом все экзамены проходят совершенно в иной форме, чем при вступительной компании в вузы», — сказал Карпенко.

По его словам, «эти вопросы не будут для общества как гром среди ясного неба». «Они будут все-таки проработаны с педагогическим сообществом, будут обсуждаться в обществе. Мы дадим определенный анонс, определенную информацию. И для этого нужен будет определенный период времени, чтобы год-два система могла адаптироваться к этим новым подходам», — отметил министр.

«Практика показывает, что мы подошли к оптимальной программе, хотя есть и некоторые недостатки, — добавил он. — Мы видим, что не все учителя в полной мере готовы реализовывать эту программу. Нам надо серьезно заняться повышением квалификации учителей с учетом изменений, которые были внесены в программу».

Карпенко также сообщил, что до 1 сентября будут выпущены 73 учебника для новой школьной программы. «И мы фактически завершим издательство всей линейки учебников для системы общего и среднего образования», — сказал он.

Говоря о высшем образовании, министр подчеркнул необходимость «четкого заказа в кадрах от предприятий».

«Мы в правительстве обсудили вопрос о переходе на национальную рамку квалификации, которая будет формироваться под эгидой Министерства труда и социальной защиты конкретными субъектами хозяйствования. Они будут определять, какими компетенциями, какими квалификациями должны обладать выпускники вузов и ссузов. На основе этого будет готовиться образовательный стандарт, а затем — учебные планы и программы», — отметил Карпенко.

По его словам, появится одна форма среднего специального учреждения — профессиональный колледж, который сможет реализовать программы как профессионально технического, так и среднего специального и общего среднего образования.

«Мы под систему сетевого образования выстраиваем так называемые ресурсные центры — их определено 43, они создаются под потребности экономики, в том числе региональной, и оснащаются по последнему слову техники», — рассказал министр.

В эти центры, по его словам, будут приходить учащиеся различных учреждений, чтобы пройти лабораторный курс, предусмотренный учебным планом. Такой центр создается в Орше, планируется также создание центра в Волме (Дзержинский район) на базе технопарка.