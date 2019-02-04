В Бресте бесправница устроила ДТП, ее отец оказал сопротивление ГАИ

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Дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого стала 19-летняя брестчанка, произошло на проспекте Машерова в городе над Бугом в субботу вечером.

По информации региональной Госавтоинспекции, девушка, не имевшая прав на управление автомобиля, на «Мазде» врезалась в «Ситроен».

В ходе разбирательства выяснилось, что 43-летний отец девушки посадил девушку за руль, так как сам немного выпил. По его словам, дочь проходит обучение в автошколе, и он решил заодно ее подучить вождению авто.

Во время составления протокола, мужчина попытался сбежать, но был задержан инспектором ГАИ. «При этом мужчина оказывал сопротивление, в связи с чем были применены специальные средства», - отметили в ГАИ.

Медицинская экспертиза показала, что в выдыхаемом воздухе брестчанина — 0,8 промилле алкоголя».

В отношении девушки были составлены протоколы по трем статьям КоАП, в отношении ее отца – один.
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Тэги: ДТП Город: Брест

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