Стали известны места новых ловушек ГАИ

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В понедельник, четвертого февраля, Госавтоинспекция продолжит борьбу с нарушителями скоростных режимов.

Экипажи ДПС будут использовать смешанный контроль. Кроме этого, на дрогах страны появятся дополнительные радары. В частности в Брестской области они будут находиться в следующих местах:

  • 08:00-16:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);
  • 08:00-20:00. Барановичи, проспект Советский, 20;
  • 09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (333+800);
  • 16:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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