Стали известны места новых ловушек ГАИ
В понедельник, четвертого февраля, Госавтоинспекция продолжит борьбу с нарушителями скоростных режимов.
Экипажи ДПС будут использовать смешанный контроль. Кроме этого, на дрогах страны появятся дополнительные радары. В частности в Брестской области они будут находиться в следующих местах:
- 08:00-16:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);
- 08:00-20:00. Барановичи, проспект Советский, 20;
- 09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
- 09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);
- 09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (333+800);
- 16:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.