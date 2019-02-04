Стали известны места новых ловушек ГАИ

В понедельник, четвертого февраля, Госавтоинспекция продолжит борьбу с нарушителями скоростных режимов.

Экипажи ДПС будут использовать смешанный контроль. Кроме этого, на дрогах страны появятся дополнительные радары. В частности в Брестской области они будут находиться в следующих местах:

08:00-16:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);

08:00-20:00. Барановичи, проспект Советский, 20;

09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);

09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (333+800);

16:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: