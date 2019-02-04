В Мытищах по подозрению в убийстве соотечественника задержан гражданин Беларуси
Просмотров: 411 Комментариев: 0
В подмосковных Мытищах по подозрению в убийстве соотечественника задержан 39-летний гражданин Беларуси.
Преступление было совершено во время ссоры, возникшей в ходе совместного употребления алкоголя, сообщило Региональное информационное агентство Московской области.
Труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки был обнаружен 1 февраля.
Уголовное дело возбудило главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Погибший на восемь лет младше подозреваемого.