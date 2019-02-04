Под Столином 22-летний бесправник насмерть сбил женщину

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, произошло вечером первого февраля, в агрогородке Ольшаны (Столинский район).

Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 22-летний бесправник на «Рено» на улице Школьной сбил 59-летнюю местную жительницу (фликера не было).

Полученные травмы казались не совместимыми с жизнью – женщина скончалась на месте ДТП.

Водитель задержан.