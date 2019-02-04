Из-за сильного снегопада в аэропорту Мюнхена отменены сотни рейсов

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Непогода на юге Германии внесла существенные коррективы в планы тысяч пассажиров.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Так, в частности, в Мюнхене в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса были отменены порядка 240 авиарейсов, а 170 лайнеров вылетели с задержкой более чем на полчаса.

Снегопады принесли проблемы и автомобилистам, которые вынуждены были стоять в пробках.

Также из-за снежных заносов были закрыты несколько железнодорожных станций. Людей в необходимые места доставляли автобусами.
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Тэги: Германия снегопад Город: Мюнхен

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