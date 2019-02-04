ОМОН накрыл фабрику по производству марихуаны

На территории поселка в Минской области правоохранители ликвидировали крупное производство марихуаны.

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По информации милиции, на след злодеев вышли оперативники витебского нарконтроля. На территории коттеджа «предприимчивые белорусы организовали настоящую фабрику по производству наркотического средства».

Как сообщили в милиции, в ходе обыска были обнаружены огромные теплицы, температуру в которых поддерживала автономная система энергообеспечения.

Также имелись растения в горшочках и уже готовая к употреблению продукция.