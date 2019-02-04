ОМОН накрыл фабрику по производству марихуаны

/ Происшествия
Просмотров: 2272 Комментариев: 0

На территории поселка в Минской области правоохранители ликвидировали крупное производство марихуаны.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации милиции, на след злодеев вышли оперативники витебского нарконтроля. На территории коттеджа «предприимчивые белорусы организовали настоящую фабрику по производству наркотического средства».

Как сообщили в милиции, в ходе обыска были обнаружены огромные теплицы, температуру в которых поддерживала автономная система энергообеспечения.

Также имелись растения в горшочках и уже готовая к употреблению продукция.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: марихуана ОМОН

Другие материалы на эту тему:

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

В Грузии курение травки больше не криминал

В Грузии курение травки больше не криминал

В поисках легалайза. Белорусы едут на парад марихуаны

В поисках легалайза. Белорусы едут на парад марихуаны

Польша легализовала марихуану в медицинских целях. Что это значит для нас?

Польша легализовала марихуану в медицинских целях. Что это значит для нас?