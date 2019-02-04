На этой неделе ожидается прохладная с небольшими осадками погода

В течение рабочей недели осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, сообщили в Белгидромете.

5 февраля территория страны окажется в области повышенного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью понизится до 1-7 градусов мороза, при прояснениях до 8-11 градусов мороза, максимальная температура днем до +2°С.

6 февраля под влиянием атмосферных фронтов местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 1-8 градусов мороза, днем до +3°С.

7 февраля погоду будет определять область повышенного давления, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, при прояснениях до 9-12 градусов мороза, днем до +3°С.

8 февраля ночью без существенных осадков, днем под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами, преимущественно по северо-западу, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях до -9°С, днем до +4°С.