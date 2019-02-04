Лукашенко распорядился, перед кем закрыть границу

По словам Александра Лукашенко Беларусь должна проводить политику добрососедства на границе.

Фото из архива пресс-службы президента

Он отметил, что надо не «на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями».

Глава государства особо подчеркнул, что на это следует обратить внимание в преддверии II Европейских игр.

Лукашенко рассказал, что проведенная оптимизация контрольных процедур на границе позволила повысить эффективность отечественных пунктов пропуска.

С учетом новых вызовов, президент поставил перед Госпогранкомитетом задачу увеличить до необходимого штатную численность: «Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность – важнейший фактор».