В Бресте под КамАЗом провалился грунт

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Самосвал КамАЗ опрокинулся на крышу в одном из микрорайонов Бреста. Чрезвычайное происшествие имело место около пяти часов вечера 3 февраля.

На дороге, ведущей от улицы Смирнова ко 2-му западному тупику, проводились работы по подсыпке участка автотрассы. В какой-то момент под стоящим грузовиком КамАЗ провалился грунт — самосвал стянуло вниз, и он опрокинулся на крышу.

В тот момент в кабине находился только водитель — брестчанин 1964 года рождения. Он не пострадал, сообщает ГАИ Брестской области.
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Тэги: провал грунта Город: Брест