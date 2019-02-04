Блогера Петрухина обвиняют в клевете и оскорблении милиционеров

Блогеру из Бреста Сергею Петрухину предъявлено обвинение в клевете и оскорблении сотрудников милиции. Соответствующее постановление вынес 1 февраля Брестский межрайонный отдел Следственного комитета и направил его в прокуратуру Бреста, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Обвинение выставлено по двум статьям УК: ч. 2 ст. 188 («Клевета») и ч. 2 ст. 189 («Оскорбление»).

Основанием для привлечения блогера к ответственности за клевету стал видеоролик, который был снят 23 марта 2018 года в здании суда Ленинского района города и транслировался на YouTube.

Согласно обвинению, во время трансляции Петрухин распространил информацию в отношении участкового инспектора Ленинского РОВД Сергея Игнатюка, которая «не соответствует действительности, существенно умаляет честь и достоинство личности, дискредитирует пострадавшего в глазах общественности».

Кроме того, как отмечается в постановлении, 3 апреля прошлого года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» блогер разместил комментарий к одному из видеороликов, который «содержит презрительные, унизительным, негативно-оценочные выражения». Следствие считает, что таким образом Петрухин «умышленно оскорбил честь и достоинство» четверых сотрудников Ленинского РОВД Бреста и нанес им моральный ущерб.

Санкция ч. 2 ст. 188, как и ч. 2 ст. 189, предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Петрухин стал известен весной 2017 года, когда вел репортажи с «маршев нетунеядцев» против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». С тех пор он неоднократно задерживался милицией и привлекался к административной ответственности.