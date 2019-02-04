Новое обвинение будет предъявлено бывшему главному патологоанатому Минска

Экс-начальнику Минского патологоанатомического бюро, бывшему внештатному главному патологоанатому Минздрава Беларуси Аркадию Пучкову будет предъявлено новое обвинение, сообщил прокурор Святослав Великий на заседании суда 4 февраля.

Гособвинитель ходатайствовал о перенесении судебного заседания на 10 дней в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. Судья Марина Запасник сообщила, что к материалам дела приобщены новые факты, касающиеся эпизодов взяток, и перенесла заседание суда на 14 февраля.

70-летнего Пучкова обвиняют по ч.ч. 2, 3 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Санкция ч. 2 ст. 430 УК предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Наказание по ч. 3 ст. 430 УК предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. К Пучкову применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии обвинения, подсудимый на постоянной основе получал взятки от представителей частных предприятий и индивидуальных предпринимателей за возможность поставлять патологоанатомическому бюро для продажи через магазин ритуальных услуг гробы, деревянные кресты и прочее. Размер ежемесячного незаконного вознаграждения составлял 10% от стоимости поставленного товара.

Дело слушается в суде Ленинского района Минска с 22 января. 4 февраля на процессе планировалось прение сторон.