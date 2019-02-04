Житель Барановичей получил 24 года колонии за изнасилование и убийство 19-летней давности

Брестский областной суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Барановичей по обвинению в изнасиловании и убийстве. Решением суда мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 24 года и 3 месяца, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Преступление было совершено в конце июня 1999 года. В Барановичах на улице Заводской было обнаружено тело 15-летней девочки с ножевым ранением шеи.

Девочка была изнасилована. Возле тела эксперты обнаружили биологический материал, который мог принадлежать преступнику.

Однако имеющееся на тот момент оборудование и технологии не позволили выделить ДНК нападавшего.

Очередная сверка биологических образцов по нераскрытым преступлениям прошлых лет была проведена в феврале 2018 года.

Биологический материал одного из подозреваемых в разбое совпал по генотипу с материалом, оставленным при убийстве в Барановичах в 1999 году.

Фото sk.gov.by

25 июня этот гражданин был задержан. Следствие установило, что 28 июня 1999 года мужчина, которому тогда было 20 лет, получив отказ 15-летней от вступления с ним в половую связь, изнасиловал ее, после чего ударил ножом в шею. Девочка скончалась на месте.

Впоследствии мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбойные нападения.

Судебное рассмотрение дела об изнасиловании убийства началось 11 декабря. Суд проходил в закрытом режиме.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.