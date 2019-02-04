Транспортный коллапс на границе: в очереди на выезд стоит более тысячи фур
Более одной тысячи большегрузных автомобилей ждут свою очередь на выезд за пределы Беларуси на западном направлении.
Больше всего фур стоит в «колейке», чтобы попасть в Литву – более 770:
- Каменный Лог – более 280;
- Бенякони – более 170;
- Котловка – более 160;
- Привалка – более 160.
Более 150 грузовиков пока не могут выехать в Польшу:
- Брузги – более 120;
- Берестовица – более 30.
На белорусско-латвийской границе скопилось 90 фур:
- Урбаны – более 70;
- Григоровщина – более 20.