Транспортный коллапс на границе: в очереди на выезд стоит более тысячи фур

/ Общество
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Более одной тысячи большегрузных автомобилей ждут свою очередь на выезд за пределы Беларуси на западном направлении.

Больше всего фур стоит в «колейке», чтобы попасть в Литву – более 770:

  • Каменный Лог – более 280;
  • Бенякони – более 170;
  • Котловка – более 160;
  • Привалка – более 160.

Более 150 грузовиков пока не могут выехать в Польшу:

  • Брузги – более 120;
  • Берестовица – более 30.

На белорусско-латвийской границе скопилось 90 фур:

  • Урбаны – более 70;
  • Григоровщина – более 20.
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Тэги: очереди на границе

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