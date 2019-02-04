Транспортный коллапс на границе: в очереди на выезд стоит более тысячи фур

Более одной тысячи большегрузных автомобилей ждут свою очередь на выезд за пределы Беларуси на западном направлении.

Больше всего фур стоит в «колейке», чтобы попасть в Литву – более 770:

Каменный Лог – более 280;

Бенякони – более 170;

Котловка – более 160;

Привалка – более 160.

Более 150 грузовиков пока не могут выехать в Польшу:

Брузги – более 120;

Берестовица – более 30.

На белорусско-латвийской границе скопилось 90 фур: