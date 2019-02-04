«Украина ждет, когда этот продажный президент уйдет». Тимошенко обрушилась на Порошенко

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Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) по поводу обогащения президента Петра Порошенко.

Фото с сайта ТСН

Как заявила она на согласительном совете парламента, из деклараций Порошенко следует, что за 2018 год президент «в 82 раза увеличил свои доходы».

По ее словам, часть из них он увеличил на том, что «дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и почти голода – это преступление».

Тимошенко жестко предупредила Порошенко

Тимошенко также заявила, что напишет два заявления на имя главы МВД Арсена Авакова по поводу предвыборной кампании.

«Президент, благодаря своему ближайшему соратнику Березенко и всему его коррумпированному окружению, создает сеть в стране и раздает по тысяче гривен людям за голос. Это уже известно всем – и вы не переложите ответственность на «Батькивщину», которая такими вещами не занимается», – заявила она.

Такой масштабной коррупции, по словам Тимошенко, не было даже во времена Януковича.

Второе заявление касается проверки реестра избирателей, чтобы из него убрать «мертвых душ», и «прекратить подготовку Порошенко к масштабной фальсификации».

По мнению Тимошенко, «страна ждет часа, когда этот продажный президент уйдет от власти».
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Тэги: выборы в Украине коррупция Персона: Юлия Тимошенко Петр Порошенко

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