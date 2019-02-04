Видеофакт. Техработник дрогичинской школы осматривала карманы детских курток

У детей из карманов стали пропадать деньги, и кто-то из ребят решил оставить телефон включенным.

Обвинять техработника, что она искала именно деньги, мы не станем, тем более, что у нее наверняка найдется какая-то своя версия того, что же ее побудило шарить по карманам детских курток в отсутствие самих школьников, пишет 1reg.by .

Но слова «ой, господи», которые женщина произнесла, увидев телефон, прозвучали, как чувство вины. Камера смартфона остановило женщину от дальнейшего исследования содержимого карманов школьников.

По одной из версий, она якобы искала ключи, которые потерял директор школы.

«Такое непозволительно, поэтому работник привлечена к ответственности, но на самом деле говорить о хищении или воровстве не следует, там этого не было, — сказал директор школы Никита Шемет. — Ситуация обычная, школьная. Дети пошутили и выложили, наверное, в сеть. Ничего тут страшного и необычного нет. Если бы речь шла о воровстве, о деньгах каких-то, то родители обратились бы в милицию, было бы тогда разбирательство какое-то…».