Несовершеннолетний бесправник врезался в патрульный автомобиль

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ДТП произошло вечером 3 февраля на трассе Микитск – Завершье Дрогичинского района.

По информации областной Госавтоинспекции, инспектора ГАИ заметили возле деревни Микитск автомобиль марки «Ниссан», водитель которого, увидев патрульный автомобиль внезапно остановился, погасил световые приборы, но через несколько минут продолжил движение.

Не выполнив требование об остановке, водитель начал скрываться от инспекторов. Во время преследования, при повороте налево, он допустил столкновение с патрульным автомобилем, но продолжил движение. В ходе преследования нарушителя задержали. Им оказался 17-летний местный житель, не имеющий права управления категории «В».
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Тэги: ДТП бесправник патрульная служба Город: Дрогичин

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