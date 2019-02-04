Знаменитый детский парк в Пинске увеличат и оформят в скандинавском стиле

Местные власти реконструируют зону отдыха по улице Зои Космодемьянской.

Фото: belarus-travel.livejournal.com

Начальник управления архитектуры и градостроительства Илья Крюковский рассказал, что сейчас ведется работа над концепцией развития детского парка, чтобы создать комфортную зону отдыха в городе. Для расширения парка будет использована территория бывшей маслосырбазы, сообщает Мedia-polesye.by .

Площадь, которая будет высвобождена для увеличения парка. Источник: media-polesye.by

По словам чиновника, идея нового детского парка приближена к скандинавскому стилю. Проектировщики в этих странах стараются делать ландшафтную архитектуру так, чтобы она работала круглый год. При реконструкции будут использованы такие материалы, как камень, дерево, вода. В обновленном детском парке появятся фонтаны, комфортные и безопасные зоны отдыха для детей и родителей.

Председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец сказал, что это будет дорогой проект, поэтому исполнять его будут поэтапно.