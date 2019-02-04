В МИД перечислили проблемы с Россией

Во внешнеполитическом ведомстве страны считают, что взаимодействие между государствами могло бы быть эффективней при устранении ряда проблем.

«Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран», — сообщается на сайте МИД.

В министерстве напомнили, что в 2018 году президенты Беларуси и России провели 10 встреч в различных форматах, неоднократно общались по телефону. Осуществлено более 200 региональных визитов и иных мероприятий. В рамках октябрьского Форума регионов были подписаны коммерческие контракты более чем на 500 млн долларов.

«Беларусь и Россия остаются важнейшими торговыми партнерами. В 2018 году на долю России приходилась почти половина всего объема внешней торговли: 38,4% в общем объеме белорусского экспорта, 58,9% в общем объеме белорусского импорта. Беларусь в свою очередь входит в пятерку основных торговых партнеров России», — отмечается в обзоре.