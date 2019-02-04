Россельхознадзор не пропустил 40 тонн молочной продукции из Беларуси

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Брянской и Смоленской областям не пропустило в Россию равные партии сыра и сухой сыворотки.

Сухая молочная деминерализованная сыворотка гродненского предприятия общим весом 20 тонн перевозилась в Смоленскую область. По данным Россельхознадзора, конкретные номера партий продукции, указанные на маркировочных этикетках и в имевшемся удостоверении качества и безопасности, не были указаны в электронном ветеринарном сертификате.

Запрещен также ввоз из Беларусь 20 тонн сыра «Голландский» борисовского ОАО «Здравушка-милк». Согласно сопроводительным документам, продукция следовала в Казахстан. Информация о сыре отсутствовала в предоставленном удостоверении качества и безопасности.

Перевозимую продукцию вернули отправителям.