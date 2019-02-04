ОМОН ворвался на крупнейшую в стране фабрику марихуаны

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В коттедже с зарешеченными окнами площадью около 200 кв. метров злоумышленники организовали фабрику по производству наркотического средства.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Фигуранты подпольного бизнеса были задержаны при поддержке ОМОНа после того как сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома вышли на «производство» в Минской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Марихуану выращивали в огромных теплицах. Автономная система энергообеспечения поддерживала в нужном режиме микроклимат. Горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Здесь же находились и готовые к реализации измельченные шишки и листва конопли.

Выявленное производство — крупнейшее на территории Беларуси за последние годы.
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Тэги: марихуана наркоконтроль Город: Витебск

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