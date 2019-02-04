Неизвестные стреляли в офис Национального союза журналистов Украины

Из огнестрельного оружия обстреляли здание по адресу Крещатик, 10.

По предварительным данным, в окно НСЖУ стреляли из боевого, а не травматического оружия. Сейчас полиция Киева выясняет обстоятельства стрельбы, исследует записи с камер наблюдения. Причиненный ущерб оценивается в 15-20 тысяч гривен (более тысячи рублей), сообщает NV.ua .

«В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, где стрельба — не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия встречается довольно часто», — рассказала ответственный секретарь киевской организации НСЖУ Алла Малиенко.