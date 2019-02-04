Минчанина оштрафовали за фото в милицейской рубашке

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Суд Фрунзенского района наказал водителя одного из предприятий по ремонту и техническому обслуживанию торгового оборудования штрафом и конфискацией рубашки.

Источник: guvd.gov.by

По информации ГУВД Мингорисполкома, в милицию поступило сообщение от очевидцев о том, что в заведении по улице Лобанка неизвестный, одетый в милицейскую рубашку, употребляет спиртные напитки.

Задержанным оказался 24-летний житель Минска. В его отношении составили административный протокол. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения.
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Тэги: милицейская форма фото суд Фрунзенского района Город: Минск

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