Псевдостроителя из Полоцка будут судить за обман в особо крупном размере

По сообщению областного УСК, 34-летний полочанин с февраля 2016 года по ноябрь 2017 года предлагал жителям Витебщины услуги по строительству и реконструкции объектов недвижимости, приобретению и доставке стройматериалов.

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Мошенник выполнял незначительные объемы работ с целью создания видимости исполнения обязательств. В рамках отчетности он составлял заведомо ложные документы о видах и объеме выполненных работ, а также товарно-транспортные накладные, содержащие недостоверные данные.

По одному из эпизодов уголовного дела обвиняемый договорился с частным предприятием о поставке арматуры с условием оплаты по факту поставки. После получения товара денежные средства так и не были переведены продавцу.

В общей сложности обвиняемый покушался на завладение денежными средствами семи граждан и имуществом ОДО на общую сумму более 119 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.