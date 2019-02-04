Псевдостроителя из Полоцка будут судить за обман в особо крупном размере

/ Общество
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По сообщению областного УСК, 34-летний полочанин с февраля 2016 года по ноябрь 2017 года предлагал жителям Витебщины услуги по строительству и реконструкции объектов недвижимости, приобретению и доставке стройматериалов.

Фото: sk.gov.by

Мошенник выполнял незначительные объемы работ с целью создания видимости исполнения обязательств. В рамках отчетности он составлял заведомо ложные документы о видах и объеме выполненных работ, а также товарно-транспортные накладные, содержащие недостоверные данные.

По одному из эпизодов уголовного дела обвиняемый договорился с частным предприятием о поставке арматуры с условием оплаты по факту поставки. После получения товара денежные средства так и не были переведены продавцу.

В общей сложности обвиняемый покушался на завладение денежными средствами семи граждан и имуществом ОДО на общую сумму более 119 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Тэги: псевдостроитель мошенничество в крупном размере строительство Город: Полоцк

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