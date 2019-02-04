Лукашенко назначил новых глав Мингорсуда и Миноблсуда

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Соответствующий указ № 38 «О назначении и освобождении судей» президент подписал 4 февраля.

По сообщению пресс-службы главы государства, председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович, судьей и председателем Минского областного суда — Эдуард Касперович. Последний работал в должности первого заместителя председателя и судьи Брестского облсуда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных региональных судов.
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Тэги: Мингорсуд Миноблсуд Персона: Павел Коршунович Эдуард Касперович Александр Лукашенко Город: Минск

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