Бельгийцы поместили работника солигорского «Шахтера» в ИВС

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Белорусов с литовской шенгенской визой депортировали из Бельгии. Среди них был начальник отдела молодежного футбола солигорского «Шахтера» Станислав Суворов.

«Мы находимся в полицейском участке аэропорта Шарлеруа. У нас отобрали документы и телефоны. Когда они взглянули на паспорт, попросили официальное приглашение из футбольного клуба „Брюгге“. Мы им предъявили, но они даже в руки не взяли. Они нам там пытались объяснить, что первый въезд должен был быть в Литву, а только потом — в Бельгию. Мы объясняли, что в Бельгии мы на два дня, а затем полетим в Литву на более длительный срок. Нас привезли в закрытую комнату и продержали там 5-6 часов без еды», — рассказал Суворов в интервью ОНТ.

Задержанных на специальном автомобиле отвезли в изолятор временного содержания, где вместе с нелегалами и незаконными мигрантами со всего мира белорусы в общей сложности проведут трое суток.

После вмешательства консула задержанные подписали бумаги, где согласились с нарушением, и прямо из изолятора уехали в аэропорт на рейс в Минск.
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Тэги: ФК Шахтер шенгенские визы Беларусь-Бельгия Персона: Станислав Суворов Город: Шарлеруа

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