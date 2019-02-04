Пассажира минского метро задержали с партией насвая и снюса

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У жителя Гомельщины обнаружили 31 пакет некурительной табачной смеси насвай, 3 полимерных контейнера с 57 пакетами некурительной табачной смеси снюс, подготовленных для продажи.

Общий вес насвая превысил 1200 граммов, снюса — 80 граммов. Один пакетик насвая с 40 граммами смеси он продавал за 4 рубля, сообщает БелаПАН.

Задержанному грозит штраф до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, либо административный арест.

Ранее он уже привлекался к уголовной и административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.
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Тэги: снюс насвай Минский метрополитен табачные смеси Город: Минск

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