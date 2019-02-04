Житель Костюковичей избил новорожденного сына

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Ребенка госпитализировали в местную больницу с множеством ссадин и синяков на лице, шее, грудной клетке.

По словам матери мальчика, тот плакал и не давал ночью отдыхать. Отец решил успокоить сына рукоприкладством. Побои и ссадины обнаружила медсестра во время патронажа, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4».

Родителям — сиротам 18 и 19 лет — специалисты оказывают психологическую помощь. Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривается возможность изъятия ребенка из семьи.
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Тэги: новорожденный ссадины Город: Костюковичи

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