Житель Костюковичей избил новорожденного сына

Ребенка госпитализировали в местную больницу с множеством ссадин и синяков на лице, шее, грудной клетке.

По словам матери мальчика, тот плакал и не давал ночью отдыхать. Отец решил успокоить сына рукоприкладством. Побои и ссадины обнаружила медсестра во время патронажа, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4».

Родителям — сиротам 18 и 19 лет — специалисты оказывают психологическую помощь. Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривается возможность изъятия ребенка из семьи.