Первый тренер БАТЭ скончался в возрасте 79 лет

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Эту информацию распространила пресс-служба борисовского клуба.

Фото: ФК БАТЭ

Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды в 1970-х годах. Его подопечные трижды победили в первенстве республики (1974, 1976, 1979) и один раз завоевали Кубок (1976).

«Именно тот коллектив сделал название БАТЭ известным в отечественном футболе — призываем болельщиков помнить и чтить страницы истории», — указано в заявлении клуба.
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Тэги: смерть ФК БАТЭ Персона: Лев Федорович Город: Борисов

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