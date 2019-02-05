Первый тренер БАТЭ скончался в возрасте 79 лет

Эту информацию распространила пресс-служба борисовского клуба.

Фото: ФК БАТЭ

Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды в 1970-х годах. Его подопечные трижды победили в первенстве республики (1974, 1976, 1979) и один раз завоевали Кубок (1976).

«Именно тот коллектив сделал название БАТЭ известным в отечественном футболе — призываем болельщиков помнить и чтить страницы истории», — указано в заявлении клуба.