Украинские военные уничтожили шесть сепаратистов и ранили четверых

По сообщению штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки пророссийские сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, четыре раза применив запрещенное вооружение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Опытного, а из стрелкового оружия — вблизи Невельского.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь в районе хутора Вольный. Вблизи Новолуганского они применили гранатометы, а неподалеку Кримского — 82 мм минометы.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки шесть сепаратистов были уничтожены и четверо получили тяжелые ранения.