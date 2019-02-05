Минчанин похитил у пенсионерки сумку и пакет с продуктами

/ Общество
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Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД задержали 36-летнего ранее судимого жителя Минска.

По информации ГУВД Мингорисполкома, пострадавшая рассказала, что 19 декабря она вышла из магазина с покупками к Новому году. К ней подошли двое неизвестных мужчин и предложили донести пакеты до дома. Пройдя несколько метров от магазина, один из них отстал на несколько метров и скрылся.

Задержанный пояснил, что умысла похищать чужое имущество не было. Он решился на это, когда увидел кошелек в пакете с продуктами.

Украденные деньги он потратил на спиртное, а продукты употребил с приятелями.
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Тэги: пьянство кража пенсионерка Город: Минск

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