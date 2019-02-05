У спящей минчанки украли золотую цепочку с кулоном

Фигурант был в гостях у знакомого, там же находилась и потерпевшая.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, компания употребила спиртное и женщина уснула. Злоумышленник снял с ее шеи золотую цепочку с кулоном, заложил украшение в ломбард, а за вырученные деньги купил алкогольные напитки.

Им оказался 33-летний неработающий житель Витебской области, который проживал в Минске. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи.