В Минске задержали 40-летнего сценариста детской порнографии

/ Общество
Просмотров: 1321 Комментариев: 0

Информацию о подозреваемом в сентябре 2018 года передали сотрудники украинской киберполиции.

Фото: sk.gov.by

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, фигуранта задержали утром 5 февраля. Из его квартиры изъяли компьютерную технику, а также электронные носители с информацией.

В 2017 году он создавал сценарии фильмов порнографического содержания с участием пятилетнего ребенка. Сами видеоролики снимали два жителя Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: детская порнография киберполиция Беларусь-Украина Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Правый сектор» пообещал защитить Лукашенко, если он порвет с Россией

«Правый сектор» пообещал защитить Лукашенко, если он порвет с Россией

Гибридный переговорщик. Зачем в Минск прилетал кум Путина Медведчук?

Гибридный переговорщик. Зачем в Минск прилетал кум Путина Медведчук?

«Хочу вернуться победителем». За что Украина выдворила Павла Карназыцкого

«Хочу вернуться победителем». За что Украина выдворила Павла Карназыцкого

Суд оштрафовал журналистку газеты «Новы час»

Суд оштрафовал журналистку газеты «Новы час»