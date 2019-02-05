В Минске задержали 40-летнего сценариста детской порнографии
Информацию о подозреваемом в сентябре 2018 года передали сотрудники украинской киберполиции.
По сообщению пресс-службы Следственного комитета, фигуранта задержали утром 5 февраля. Из его квартиры изъяли компьютерную технику, а также электронные носители с информацией.
В 2017 году он создавал сценарии фильмов порнографического содержания с участием пятилетнего ребенка. Сами видеоролики снимали два жителя Украины.
По данному факту возбуждено уголовное дело.