Финансовая милиция задержала директора минской ресторанной сети

С апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица сети ресторанов японской кухни не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов.

По сообщению пресс-службы Госконтроля, занижение реального размера выручки позволяло субъекту хозяйствования недоплачивать налоги. В бюджет не поступило около 80 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых провели обыски и изъяли 20 тысяч долларов. На имущество фигурантов, включая десять легковых автомобилей, наложили арест. Директора (он же совладелец) заключили под стражу.