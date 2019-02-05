СК завершил расследование ДТП в Каменецком районе с гибелью четырех человек

Авария с участием грузового автомобиля «МАЗ-650118» и микроавтобуса Renault Master произошла утром 26 июля 2018 года на 34-м километре автодороги из Бреста в Беловежскую пущу.

Фото: sk.gov.by

По сообщению пресс-службы СК, в ходе следствия установлено, что 61-летний водитель грузового авто нарушил правила дорожного движения и выехал со второстепенной дороги на перекресток, не выполнив требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

При столкновении погибла семья: водитель микроавтобуса и три пассажира, среди которых два малолетних ребенка.

Водитель «МАЗа» признал свою вину.