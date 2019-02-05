Иностранца будут судить за вербовку белорусок для проституции

Обвинение предъявили 57-летнему гражданину Израиля.

По сообщению минской прокуратуры, фигурант убеждал малообеспеченных белорусок выезжать в его страну для занятий проституцией, обещая большую оплату.

Он организовал вывоз женщин в Минске и Вилейке и работал таким образом с 1 июня 2017 года по 20 июля 2018-го. Поиск происходил через соцсети и сайты знакомств. Цель не скрывал и предупреждел, что работа предполагает оказание сексуальных услуг на съемных квартирах в Израиле.

После согласия женщин на выезд за пределы страны обвиняемый оформлял для них приглашения, приобретал через иных лиц авиабилеты. Следователям известно о пятерых белорусках, которые согласились сотрудничать с фигурантом.

Остальные участники преступной группы ранее были задержаны полицией Израиля. В отношении их рассматривается уголовное дело.