В Минске осудили шестерых лже-дальнобойщиков из Беларуси и России

Три россиянина и три белоруса получили сроки в колонии усиленного режима: от 2 лет и 2 месяцев до 7 лет и 7 месяцев лишения свободы.

По сообщению пресс-службы Верховного суда, с обвиняемых также взыщут различные суммы в счет возмещения материального вреда в пользу пострадавших компаний, а у пятерых конфискуют имущество.

Обвиняемые искали фирмы, желающие перевезти груз фруктов по Беларуси или России, на электронной бирже грузоперевозок. На загрузку пригонялась фура с поддельными номерами и документами. При выезде на трассу поддельные номера снимались, и грузовик следовал к месту разгрузки, не вызывая подозрений у транспортной инспекции. В некоторых случаях водители не знали, что участвуют в мошеннической схеме.

Злоумышленников задержали в феврале 2018 года. Общий имущественный вред оценен в 117 тысяч рублей.