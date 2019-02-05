Лукашенко: предприятиям, не выполняющим поставленные задачи, никаких поблажек

Президент Беларуси требует прекратить поддержку тех предприятий, которые не выполняют поставленные задачи. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 февраля на совещании по экономическим вопросам.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно, — заявил Лукашенко. — И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того как — в очередной раз напоминаю — руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера».

На совещании обсуждались различные вопросы — от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий, сообщает пресс-служба президента. В совещании приняли участие члены правительства, Администрации президента, парламента, Комитета госконтроля.