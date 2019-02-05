Финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2019» узнали очередность выхода на сцену
Жеребьевка финалистов белорусского отборочного тура конкурса «Евровидение-2019» состоялась 5 февраля в Белтелерадиокомпании. Была определена очередность выступления исполнителей.
1. Michael Soul
2. Зена
3. Ева Коган
4. Эммануэль Имагбе (Нигерия)
5. Себастиан Роос (Швеция)
6. Алена Горбачева
7. «PROвокация»
8. Aura
9. Napoli
10. КейСи
Прослушивание конкурсантов, приславших свои заявки, состоялось 4 февраля. Всего было прислано 113 заявок.
Сегодня финалистов ознакомили с макетом сцены для решающего шоу, которое пройдет не позднее 8 марта и будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24»,