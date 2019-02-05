Восьмилетний мальчик пожаловался в милицию на злого отца

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Ребенок из деревни Орехово Бобруйского района сказал правоохранителям, что «папа бьет маму и может ее убить».

По сообщению УВД Могилевского облисполкома, 44-летний мужчина регулярно конфликтовал с 37-летней сожительницей. Так, 3 февраля он забрал телевизионный кабель, чтобы сын и дочь не смотрели телевизор, и ушел, а когда вернулся в состоянии алкогольного опьянения, телевизор уже работал. Оказалось, что гражданская супруга одолжила кабель у соседей. Это разозлило мужчину, он хватал женщину за руки и угрожал ей.

Благодаря звонку мальчика, милиционеры успели вовремя, и удалось предотвратить возможные трагические последствия. Дебошира задержали и наказали тремя сутками ареста. Сейчас он находится в ИВС.
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Тэги: семейный конфликт домашнее насилие Город: Бобруйск

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