В Ивацевичах судят сельчанина по подозрению в убийстве милиционера

Брестский областной суд на выездном заседании начал рассматривать дело об убийстве сотрудника милиции и покушении на убийство еще двоих.

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, поддерживающий государственное обвинение по делу, 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района 57-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку хранения оружия.

Один из сотрудников милиции был смертельно ранен, второму были причинены тяжкие телесные повреждения. Третьему, который успел укрыться за бетонным забором, удалось избежать поражения.

Сельчанин был зарегистрирован в качестве охотника с 1987 года и имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что стрелявший страдает психическим расстройством.

«Так как мужчина, совершивший данное общественно опасное деяние, психически нездоров, рассмотрение дела проходит без его участия. В данное время он содержится в СИЗО. Судом по результатам рассмотрения дела к нему могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения», — отметил Бурый.