Россиянин покончил с собой из-за высылки из Беларуси

Гражданин России Сергей Борисов перебрался в Лоев, поближе к матери и брату, и проживал там 17 лет, но в конце прошлого года мигрант получил постановление о высылке на четыре года и совершил суицид.

Фото: tut.by

Отдел по гражданству и миграции Лоевского РОВД «в интересах общественного порядка» принял решение выслать мужчину из Беларуси, сообщает TUT.by .

В постановлении старший инспектор группы по гражданству и миграции Лоевского РОВД отметила, что за год у Сергея зафиксировано два административных правонарушения: появление в общественном месте в пьяном виде и мелкое хищение. За 10 лет таких набралось восемь.

Разрешение на постоянное проживание было аннулировано — и до 28 декабря Сергей должен был добровольно, за свой счет покинуть Беларусь.

Подруга семьи Светлана, по образованию юрист, помогла мужчине составить жалобу на постановление о высылке на имя начальника УВД Гомельского облисполкома. Но отправить ее так и не успели.

Сергей лежал возле ванной. Как выяснится позже — трезвый. Рядом — записка. Потом родные отыскали еще несколько записок схожего содержания: одна адресована маме, другая — крестной, еще одна — крик души, четвертая — милиции.