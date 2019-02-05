СК проводит проверку по факту разрушения «скамьи Клинтона»

Следственный комитет проводит проверку по факту вандализма в Куропатах, где 1 февраля неизвестные в очередной раз разбили «скамью Клинтона».

«По данному факту проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила БелаПАН официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

«Скамья Клинтона» — гранитная плита с памятной надписью «От народа США народу Беларуси во имя памяти» — была установлена в январе 1994 года во время визита в Беларусь президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.

Скамья неоднократно подвергалась атаке вандалов. В частности, она была разбита летом 2001 года, отреставрирована и вновь установлена 15 января 2002-го послом США в Беларуси Майклом Козаком.

Скульптор Алесь Шатерник, который занимался реставрацией знака, установил на месте раскола горизонтальной гранитной плиты металлический венок, символизирующий покаяние белорусов, которые не смогли уберечь памятник от осквернения.

В ноябре 2005 года скамья была перевернута и втоптана в землю, а в ноябре 2012-го ее разрисовали краской и надписью «АКМ» («Авангард красной молодежи» — большевистская организация в странах бывшего СССР и зарубежья).

Ни в одном из случаев вандалы не были установлены.