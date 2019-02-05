Доллар и евро упали на фоне роста российского рубля

Во вторник, пятого февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, а вот российский рубль, как и накануне, подорожал.

По итогам торгов курс евро потерял 0,0064 пункта (0,26%) и составил 2,4639 белорусского рубля.

Курс доллара снизился на 0,0004 пункта (0,02%) до 2,1579 белорусского рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0019 пункта (0,06%) и составил 3,2918 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость марки Brent к полудню составляла около 63 долларов за баррель.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0168 рубля и составил 65,5691 рубля.