Либерализация продолжается? Минюст обещает большие поблажки при регистрации бизнеса

В Беларуси планируется упростить процедуру регистрации субъектов хозяйствования, сообщил на пресс-конференции в Минске 5 февраля министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, внесение изменений в законодательство о регистрации и ликвидации предусмотрено планом подготовки законопроектов на 2019 год.

«Основными задачами в 2019 году и на ближайшую перспективу является разработка проекта закона о государственной регистрации (ликвидации) субъектов хозяйствования. В рамках данного проекта, а также иных актов предлагается отменить необходимость выдачи и получения свидетельства о госрегистрации юрлица», — сказал глава Минюста.

Предлагается также ввести возможность регистрации юридического лица по типовому уставу и сократить количество требований к наименованию юрлиц, исключив процедуру их согласования.

«За последние пять лет впервые наметилась положительная динамика по количеству зарегистрированных субъектов хозяйствования, — уточнил Слижевский. — В 2018 году был зарегистрирован 46.381 субъект хозяйствования, что на 7% больше, чем в 2017 году».

По информации Минюста, в минувшем году было зарегистрировано 11 тыс. 228 юридических лиц и 35 тыс. 153 индивидуальных предпринимателя (ИП).

Министр также отметил, что сейчас в регистре юрлиц и ИП содержится информация в отношении 1,4 млн субъектов хозяйствования, из которых более 402 тыс. — действующие.